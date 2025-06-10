Kartal'da otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
D-100 kara yolu Kartal-Samandıra Bağlantı Yolu'nda 57 FD 608 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarparak devrildi.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan Sinan U. ile İsa Y, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.
Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bağlantı yolunda trafik bir süre tek şeritten sağlandı.
Son Dakika › Güncel › Kartal'da Otomobil Devrildi: 2 Yaralı - Son Dakika
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