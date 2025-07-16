Kartalkaya Otel Yangını Davası Devam Ediyor - Son Dakika
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Kartalkaya Otel Yangını Davası Devam Ediyor

16.07.2025 12:59
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Bolu'daki otel yangınında 78 kişi ölmüş, 19 sanık tutuklu; duruşmada tanıklar dinleniyor.

BOLU Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınına ilişkin 19'u tutuklu, 32 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması 9'uncu günde devam ediyor. Bugünkü duruşmada, müştekiler ile tanıklar dinleniyor.

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetti, 133 kişi yaralandı. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede otel sahipleri, şirket yönetim kurulu üyeleri ve yöneticileri Halit Ergül, Emine Murtezaoğlu Ergül, Ceyda Hacıbekiroğlu, Elif Aras, Emir Aras, Zeki Yılmaz, Ahmet Demir, Kadir Özdemir, Cemal Özer, Mehmet Salun ile Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ve İtfaiye Eri İrfan Acar hakkında 78'er kez 'Olası kastla öldürme' suçu ile 'Olası kastla kasten yaralama' suçlarından toplam 1998'er yıla kadar hapis cezası istendi.

32 SANIK YARGILANIYOR

İddianamede ayrıca otelin teknik personeli Tahsin Pekcan, Hüseyin Özer ve Bayram Ütkü, mutfak personeli Reşat Bölük, Enver Öztürk ve Faysal Yaver, iş güvenliği uzmanları Kübra Demir ile Ece Kayacan, resepsiyon görevlisi Yiğithan Burak Çetin, Mudurnu Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi yetkilileri İbrahim Polat ile İsmail Karagöz, FQC Global Sertifikasyon Anonim Şirketi yetkilisi Ali Ağaoğlu ile çalışanı Aleyna Beşinci, LPG tesisatı bakım görevlileri Doğan Aydın ile Muharrem Şen, Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal, Bolu İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Yeliz Erdoğan ve eski Bolu İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Mehmet Özel'in 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

DURUŞMA 7 TEMMUZ'DA BAŞLADI

Dava için Bolu Sosyal Bilimler Lisesi içerisinde yer alan spor salonu, 700 kişilik mahkeme salonuna dönüştürüldü. Mahkeme salonu, kamera sistemlerinden altyapısına kadar son teknoloji ile donatıldı. Duruşma öncesinde yoğun güvenlik önlemleri alınırken, davanın ilk duruşması 7 Temmuz'da başladı. Duruşmanın ilk 8 gününde sanıkların tamamı ile müşteki ve tanıkların bir kısmı dinlendi. Dün 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle duruşma görülmedi.

TANIKLAR DİNLENİYOR

Duruşmanın 9'uncu günü tanıkların dinlenmesiyle başladı. 2008 yılından bu yana otelde kat görevlisi şefi olarak çalışan İdris Erol, tanık olarak ifade verdi. Yangın gecesi otelde 3'üncü katta kaldığını belirten Erol, "Koşarak 4'üncü kata çıkmaya çalıştım. Duman yüzünden çıkamadım. Odama dönüp garaj kapısından dışarı çıktım. Sonra vatandaşları kurtarmaya çalıştık. İtfaiyeci İrfan Acar öncesinde denetime geldi, tüm katları tek tek gezerek inceleme yaparak eksiklikleri tespit etti. Cemal Özer, muhasebeye geçerek eksiklikleri temiz kağıda geçti. Cemal Özer de itfaiye ile gezerek denetimde bulundu. İrfan Acar'ın geldiği gün başka bir denetim daha vardı. Onların da yanında Emir Aras vardı" dedi. Acil kurtarma ekibi listesinde isminin ve adının olduğu hatırlatılan Erol, imzanın kendisine ait olmadığını ifade etti.

'ODALARDA SİGARA İÇİLDİĞİNDE DUMAN DEDEKTÖRLERİ HİÇ ÇALIŞMIYORDU'

SEGBİS ile tanık olarak ifade veren Batuhan Mehmet Cansız, resepsiyon görevlisi olarak çalıştığını ve yangın sırasında otelin 2'nci katında kaldığını ifade ederek şunları söyledi:

"Resepsiyon görevlisinin haber vermesi ile yangından haberim oldu. Arkadaşım beni uyandırdı. Üstümüzü değiştirirken bazı arkadaşlar 2'nci kattaki personellerin odalarının kapılarına vurdu. 5'inci kata çıkmak istedik dumandan çıkamadık. Hızlıca aşağıya, kayak odasının oraya inmek istedik. Kayak odasının çıkış kapısı kapalıydı zorla açtık. Dışarı çıkıncaya kadar bu kadar büyük bir olayın olduğunun farkında değildik. 4'üncü katın komple yandığını gördük. Resepsiyon kısmında yangın alarmı ya da uyarı sistemi görmedim. Oteldeki yangın güvenlik sistemi ile ilgili hiçbir haberim yok. Odalarda sigara içildiğinde duman dedektörleri hiç çalışmıyordu. Otelde bulunduğum zamanlarda yangın eğitimi verildiğini de hiç görmedim."

Haber-Kamera: Mutlu YUCA-Zübeyde ÖZMEN/BOLU,

Kaynak: DHA

Kartalkaya, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Bolu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kartalkaya Otel Yangını Davası Devam Ediyor - Son Dakika

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