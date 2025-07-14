Kartalkaya Yangını Davası Devam Ediyor - Son Dakika
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Kartalkaya Yangını Davası Devam Ediyor

14.07.2025 17:31
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Bolu Kartalkaya Otel yangını davasında tanıklar ifadelerini vermeye devam ediyor.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel yangınına ilişkin, aralarında otelin sahibi ve belediye yetkililerinin de bulunduğu 19'u tutuklu 32 sanığın yargılandığı davanın duruşması tanıkların ifadeleriyle devam ediyor.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesince, Bolu Sosyal Bilimler Lisesinin spor salonunda özel olarak oluşturulan salonda görülen davanın duruşmasının sekizinci gününde, otelde spa merkezi müdürü olan Özhan Göfner tanık olarak beyanda bulundu.

Kapının çalınması üzerine uyandıklarını, dışarı çıktığında dumanları gördüğünü ve otelde çalışan yabancı uyruklu kadınların arayarak restoranın yandığını söylediğini aktaran Göfner, kayak odasından dışarı çıkarken kafasına cam ve yanan tahtaların düştüğünü belirtti.

Yanan binadaki insanların yardım çığlıklarını duyduğunu ağlayarak anlatan Göfner, çamaşırhaneden aldığı havluyu üzerlerine sarıp yardım amacıyla 3. kata çıkmak istediğini ancak başarılı olamadığını, otelin ön tarafındaki sundurmadan merdivenle insanların kurtarılmasına yardım ettiklerini kaydetti.

Göfner, itfaiye kurtarma yaparken sanıklardan Emir Aras'ı gördüğüne değinerek, "İtfaiye kurtarma yapıyor, bir taraftan da otele su tutuyordu. O sırada Emir Aras, itfaiyeye 'Biraz da buraya su tutun yoksa kurtarılacak yer kalmayacak.' dedi. Emir Bey'in gösterdiği yerin muhasebe odası ve ofisinin bulunduğu yer olduğunu düşünüyorum. Yangının ikinci günü tutuklu sanık muhasebe müdürü Kadir Özdemir beni aradı, 'Yangın raporunu bana getirebilir misin? Yangın raporunun altına bir şeyler ekleyecektik." dedi. Ben de 'Burası yoğun, getiremem.' diyerek telefonu kapattım ama daha önce olan yangın raporunu mu yoksa itfaiyenin verdiği raporu mu istedi, onu bilemiyorum." ifadesini kullandı.

Yangın günü alarm sesi duymadığını ifade eden Göfner, "Denetlemeden 1-2 gün önce basit bir acil durum eylem planı oluşturulmuştu. WhatsApp grubunda belge paylaşıldı, altında benim imzam olduğunu gördüm ama imza bana ait değildi. Birçok kurumda bu böyledir, denetlemeden geçmek için bunun oluşturulduğunu düşündüğüm için üzerine gitmedim. Planı müdürler oluşturmuştur. Depo olarak görülen odalarda kalıyorduk, denetimden önce odayı boşalttık, denetimden sonra odaya tekrar yerleştik." diye konuştu.

Müşteki avukatının, "Aileyi daha sonra gördüğünüzde tavırları nasıldı?" sorusuna Göfner, "Biraz rahatlardı." yanıtını verdi.

"Grill plate ve benmarinin saat 00.30'da açılmaması gerekirdi"

Mutfakta şef yardımcısı olarak 3 sezondur çalışan tanık Nevzat Aydın da saat 21.45'te mutfaktan çıktığında sorun olmadığını, bağırışlar üzerine uyandığını, kaldıkları 3. kattan mutfağa yoğun dumandan dolayı çıkamadıklarını söyledi.

Otelin ön tarafına çıktıklarında yangının büyüklüğünü gördüğünü aktaran Aydın, yangında alarm sesi duymadığını, yangın eğitimi de almadığını belirtti.

Sanıklardan mutfak personeli Faysal Yaver'in, restoran ve mutfaktaki güvenlik kamerası görüntüsü izletilen, "grill plate" isimli elektrikli cihaz ve "benmari" cihazının bulunduğu yeri tespit etmesi istenen Aydın, cihazların bulunduğu yeri göstererek, "Grill plate ve benmarinin saat 00.30'da açılmaması gerekirdi." ifadelerini kullandı.

Mahkeme başkanının, "Ama o saatte açılmış." şeklindeki sözüne Aydın, "Açılmaması gerekirdi." şeklinde karşılık verdi.

"Grill plate cihazı termostatının zaman zaman arıza yaptığını duydum"

Mutfak bölümü çalışanlarından tanık Sebahattin Özdoğan ise yangında otelde bulunmadığını söyledi.

Grill plate isimli cihazın kablosunun yangından önce değiştirilip değiştirilmediğini bilmediğini belirten Özdoğan, "Grill plate cihazının davlumbazı vardı. Yangına müdahale ekibi yoktu. Otelin mutfak kısmında 1 yangın tüpü vardı. Grill plate cihazı termostatının zaman zaman arıza yaptığını duydum. Termostatın belirli ısıdan sonra atmadığını duyduk. Orada görevli olarak çalışan Mustafa var. Ondan duydum. Elektrikçiler bakardı. Grill plate ile benmari cihazı yan yanaydı, aralarında 60-70 santimetre mesafe vardı." şeklinde konuştu.

Duruşma, tanık ve müşteki avukatlarının ifadeleriyle sürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kartalkaya Yangını Davası Devam Ediyor - Son Dakika

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