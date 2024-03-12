Kartepe\'de Kumar Oynayan 8 Kişiye 51 Bin 400 Lira Cezası

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Toroslar ve Akdeniz ilçelerinde pazar ve esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Toroslar ilçesi Yalınayak Mahallesi'nde yer alan kapalı pazar yerini ziyaret etti, ardından da Akdeniz ilçesinde yer alan Hastane Caddesi'nde esnaf ziyareti yaptı. Başkan Seçer hem Toroslar pazar ziyaretinde hem de Akdeniz esnaf ziyaretinde Mersin halkına 'Hayırlı Ramazanlar' diledi.