Kartepe'de su kanalına devrilen araçta sürücü yaralandı - Son Dakika
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Kartepe'de su kanalına devrilen araçta sürücü yaralandı

Kartepe\'de su kanalına devrilen araçta sürücü yaralandı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, F.S. idaresindeki hafif ticari araç su kanalına devrildi. Kazada yaralanan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumu iyi.

08.04.2024 09:07  Güncelleme: 09:11
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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde su kanalına devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Rahmiye Mahallesi Çeltikdüzü Sokak'ta seyreden F.S. idaresindeki 41 FY 251 plakalı hafif ticari araç, su kanalına devrildi.

Kazada sürücü yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralı sürücü, ambulansla çevredeki hastaneye kaldırıldı.

Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kartepe'de su kanalına devrilen araçta sürücü yaralandı - Son Dakika

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