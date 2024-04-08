Kartepe\'de su kanalına devrilen araçta sürücü yaralandı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde su kanalına devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.
Rahmiye Mahallesi Çeltikdüzü Sokak'ta seyreden F.S. idaresindeki 41 FY 251 plakalı hafif ticari araç, su kanalına devrildi.
Kazada sürücü yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralı sürücü, ambulansla çevredeki hastaneye kaldırıldı.
Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Adana'nın Yüreğir ilçesindeki bir çiftlikte sahte içki üretimi yapıldığı bilgisine ulaştı. Yapılan operasyonda 200 litre sahte içki ve üretim malzemeleri ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.
İstanbul'un Anadolu'ya açılan ilk kapısı Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde Ramazan Bayramı tatilinin 3'üncü gününde trafik akıcı seyrediyor. Tatilin 3'üncü gününde İstanbul'un Anadolu'ya açılan ilk kapısı Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde trafik akıcı seyrediyor. Sürücülerin çoğunlukla Kuzey Marmara Otoyolu ve Osmangazi Köprüsünü tercih etmeleri ulaşım rahat sağlanmasında etkili oldu.
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