Kartepe\'de su kanalına devrilen araçta sürücü yaralandı

Gani Rüzgar Şavata: Ahmet Kaya'nın saldırısında kendimi sorumlu tutuyorum

Senarist, yönetmen, oyuncu ve yapımcı Gani Rüzgar Şavata, İki Gözüm Ahmet: Sürgün filminin yönetmeni olarak Ahmet Kaya'nın saldırısıyla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Şavata, Ahmet Kaya'nın taşlanmasında kendini suçlu hissettiğini ve o gece barış sağlanabilirdi ya da ikisinin de ölebileceğini söyledi. Ayrıca, derin güçlerin Ahmet Kaya'yı yurtdışına çıkarmak istediğini ve bunun için evini, arabasını ve ofisini kurşunladıklarını iddia etti.