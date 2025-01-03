Kaş Belediyesi 2025 İlk Toplantısını Yaptı

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Kaş Belediyesi Meclisi, 2025 yılının ilk toplantısını yaptı.

Başkan Erol Demirhan yönetiminde belediye toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda görüşülen maddeler oy birliği ile kabul edildi.

Demirhan, mecliste yaptığı konuşmada, sağlıklı ve huzurlu bir yıl geçmesi temennisinde bulundu.

Toplantıda denetim komisyonu üyeliklerine Cemil Tufan, Aşkın Yenier ve Nurgün Erdoğan seçildi.

Ayrıca Yeniköy ve Gökçeören mahallelerindeki bazı ada ve parsellerin imar komisyon raporları da kabul edildi.