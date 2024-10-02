Kaş Meclisi Toplandı

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Kaş Belediyesinin ekim ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Erol Demirhan başkanlığında Belediye Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıda, 12 Ekim'de düzenlenmesi planlanan 3. Kaş Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin tarihinin değiştirilmesi konusu görüşüldü. Söz konusu güreşlerin, 19 Ekim'de gerçekleştirilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

2025-2029 yıllarını kapsayan Yatırım Programı taslağı oy birliği, 2025-2029 yıllarını kapsayan Stratejik Plan taslağı ise oy çokluğu ile kabul edildi.

Görüşülen diğer maddeler de karara bağlandı.

Başkan Demirhan, toplantı sonunda yaptığı değerlendirmede, 29 Ekim tarihinde belediye bünyesindeki işletmelerin kapanacağını belirterek, nisan, mayıs, haziran, temmuz, ağustos ayının sonuna kadar olan dönemde 49 milyon 512 bin lira gelir elde edildiğini ifade etti.