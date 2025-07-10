Antalya'nın Kaş ilçesinde uçuruma devrilen kamyondaki 2 kişi hayatını kaybetti.
Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 72 EF 116 plakalı çakıl yüklü kamyon, Kalkan-Antalya kara yolu Bezirgan Mahallesi Sarnıçbaşı mevkisinde uçuruma devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kamyonda bulunan Mehmet Sait Avanaş ile Ramazan Çatılı'nın kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
İtfaiye ekiplerince kamyondan çıkarılan cesetler, Kaş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Kaş'ta Kamyon Uçuruma Devrildi: 2 Ölü - Son Dakika
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