Antalya'nın Kaş ilçesinde, dağlık alanda mahsur kalan 3 kişi ekiplerce kurtarıldı.
Çayköy kanyonu bölgesindeki dağlık alanda yolu kaybeden 3 kişi jandarmayı arayarak yardım istedi.
Bölgeye İl Jandarma Komutanlığı ve AKUT ekipleri sevk edildi.
Ekipler mahsur kalan 3 kişiye ulaştı. Bulundukları yerden alınan 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Kaş'ta Mahsur Kalan 3 Kişi Kurtarıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?