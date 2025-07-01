Antalya'nın Kaş ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.
Mehmet Karataş idaresindeki 07 LAM 15 plakalı otomobil, Seydikemer-Kaş D-400 kara yolu Kalkan Mahallesi'nde, Ghailan Ahmed Mohamed Saleh Al-Ameiry'nin yönetimindeki 34 NHD 827 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücülerle otomobillerde bulunan 5 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kaş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Kaş'ta Otomobil Kazası: 7 Yaralı - Son Dakika
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