Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında sürüklenen teknedeki kişi ekiplerce kurtarıldı.
Uluburun mevkisinde görevli sahil güvenlik ekibi, makine arızası nedeniyle teknenin sürüklendiğini tespit etti.
Ekiplerce, içinde H.K'nin (49) bulunduğu tekne, sahil güvenlik botuna yedeklenerek Kaş Limanı'na yanaştırıldı.
Son Dakika › Güncel › Kaş'ta Sürüklenen Tekne Kurtarıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?