KASİAD'dan Çubuk'a Ziyaret - Son Dakika
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KASİAD'dan Çubuk'a Ziyaret

KASİAD\'dan Çubuk\'a Ziyaret

KASİAD heyeti, Başkan Demirbaş'ı ziyaret edip dernek hakkında bilgi verdi ve işbirliği vurgusu yaptı.

27.11.2024 18:19
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Kuzey Ankara Sanayici ve İş İnsanları Derneği (KASİAD) heyeti, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ı ziyaret etti.

KASİAD Başkanı Selçuk Çetin ve beraberindeki heyet, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ı makamında ziyaret ederek yeni kurulan dernek hakkında bilgi verdi.

Kuzey Ankara'nın eğitim, ekonomi, istihdam ve yatırımları ile mevcut potansiyellerine ilişkin konuların değerlendirildiği ziyarette konuşan Çetin, özveriyle çalışan yerel esnafıyla, sanatkarıyla, iş adamıyla, hanımefendileriyle güzel bir oluşum kurmak istediklerini anlattı.

Dertlerinin bölgeye güzel hizmetlerin gelmesi olduğunu dile getiren Çetin, bundan da vatandaşların istifade etmesini istediklerini, bu birlikteliğin rahmet olacağı kanaatinde olduklarını bildirdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Demirbaş da yeni derneğin bölgeye hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Birlikten güç ve kuvvet doğacağını vurgulayan Demirbaş, "Hem STK'lar, hem iş insanlarıyla bölgenin gelişimi ve bu süreçlerini iyi takip edilmesi anlamında önemli bir birliktelik olmuş. Yerel yönetimde uzun süre çok başarılı olmuş, hizmetin nereden geleceğini, bürokrasiyi iyi tanıyan bir büyüğümüzle yola çıkılmış olması da bence bir sıfır önde başlamaktır. Öncelikle size teşekkür ediyorum. Zamanınızı ayırmışsınız, bölgenin sorunlarını dert edinmişsiniz. Birlikten güç ve kuvvet doğar. Bizde her konuda size destek olmak isteriz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Baki Demirbaş, Yerel Yönetim, Sivil Toplum, Selçuk Çetin, Politika, Ekonomi, Güncel, ankara, Son Dakika

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