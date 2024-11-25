Kasım Güven Endeksi Açıklandı

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(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endeksleri"nin kasım ayı verilerini açıkladı. Buna göre güven endeksi hizmet sektöründe yüzde 2,9 azaldı. Perakende ticaret sektöründe yüzde 0,9 ve inşaat sektöründe yüzde 1,7 arttı.

TÜİK, "Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endeksleri" kasım ayı verilerini açıkladı. Açıklanan endekslerin verilerine göre perakende ticaret sektöründe yüzde 0,9, inşaat sektöründe ise yüzde 1,7 artış gösterirken, güven endeksi hizmet sektöründe yüzde 2,9 azaldı.

Ayrıca mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi, kasım ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 2,9 oranında azalarak 111,0 değerini, perakende ticaret sektöründe yüzde 0,9 oranında artarak 111,7 değerini ve inşaat sektöründe yüzde 1,7 oranında artarak 87,8 değerini aldı.