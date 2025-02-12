Kastamonu Beyaza Büründü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kastamonu Beyaza Büründü

Kastamonu'da kar yağışı sonrası çocuklar okul bahçesinde kartopu oynayarak eğlendi.

12.02.2025 21:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kent merkezi beyaz büründü, çocuklar kartopu oynayarak eğlendi

KASTAMONU - Kastamonu'da etkili olan kar yağışı kent merkezini beyaza bürdü. Öğrenciler, okulların bahçesinde kartopu oynayarak eğlendi.

Kastamonu'da yüksek kesimlere yağan kar, il merkezinde de sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Kar yağışıyla beraber sisin de etkili olduğu Kastamonu'da, şehir beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışını fırsat bulan öğrenciler, okul bahçelerinde kartopu oynayarak eğlendi

"Kar biraz gecikti"

Kar yağışının kendilerini sevindirdiğini söyleyen Lütfiye Koç, "Kar yağışı Kastamonu'da her yıl Ocak aylarında başlıyordu ama bu yıl Şubat ayının sonuna doğru yağdı. İnşallah hayırlısıyla kar yağışı devam eder. Şubat, Mart gibi de yağsın, akabinde yağmurda yağsın ki yazın da bereketli olsun inşallah. Bekliyorduk bu kar yağışını, çocuklarda kar yağınca köylerde, kentlerde kardan adam yapıp kartopu oynuyorlar. Çocuklar karda yuvarlanıyorlar. Güzel bir şey, şu anda zaten mevsimi, yağsın. Ne yazık ki bu yıl yağmadı, aslında yağmasını da bekliyorduk. Gecikti biraz" dedi.

"Kar yağdı, çok mutluyuz"

Vali Aydın Arslan Ortaokul öğrencisi Yiğit Özçaylım ise, "Kastamonu'ya kar yağdı, çok mutluyuz. Öğretmenlerimizde bizleri düşünerek, dışarıya çıkardılar. Çok mutluyuz, biz de arkadaşlarımızla birlikte kartopu oynuyoruz ve eğleniyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Kastamonu, 3-sayfa, Güncel, Yaşam, kar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kastamonu Beyaza Büründü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:03 Yarıda kalan Galatasaray-Adana Demirspor maçının VAR kayıtları yayınladı Yarıda kalan Galatasaray-Adana Demirspor maçının VAR kayıtları yayınladı
21:08 8 ilimizde eğitime kar arası 8 ilimizde eğitime kar arası
21:05 Kendini Mehdi ilan etti, inanmayan babasını bıçaklayarak öldürdü Kendini Mehdi ilan etti, inanmayan babasını bıçaklayarak öldürdü
20:06 ABD Başkanı Donald Trump’tan Putin’e telefon ABD Başkanı Donald Trump'tan Putin'e telefon
19:18 Naci Görür’den Çanakkale’nin uykularını kaçıracak uyarı: Hiç kendinizi aldatmayın Naci Görür'den Çanakkale'nin uykularını kaçıracak uyarı: Hiç kendinizi aldatmayın
09:30 Altın fiyatlarında endişeler artıyor Altın fiyatlarında endişeler artıyor
09:20 Galatasaray-Fenerbahçe derbisi hakemi için sürpriz aday Galatasaray-Fenerbahçe derbisi hakemi için sürpriz aday
09:06 Trump ile görüşen Kral Abdullah’ın garip mimikleri dikkatlerden kaçmadı Trump ile görüşen Kral Abdullah'ın garip mimikleri dikkatlerden kaçmadı
09:04 Kızını boğarak öldüren cani babanın ilk işi bu olmuş: Anne beni niye öldürdün Kızını boğarak öldüren cani babanın ilk işi bu olmuş: Anne beni niye öldürdün
09:03 PKKKCK propagandası yapan 8 şüpheli gözaltına alındı PKK/KCK propagandası yapan 8 şüpheli gözaltına alındı
09:02 Survivor tarihinde bir ilk Adaya yiyecek gömen o ismi Acun Ilıcalı açıkladı Survivor tarihinde bir ilk! Adaya yiyecek gömen o ismi Acun Ilıcalı açıkladı
08:51 Çocuk parkında 176 bomba bulundu Çocuk parkında 176 bomba bulundu
08:44 Olaylı maçı VAR hakemi hakkında karar çıktı Olaylı maçı VAR hakemi hakkında karar çıktı
08:30 Şampiyonlar Ligi nefes kesti İşte gecenin sonuçları Şampiyonlar Ligi nefes kesti! İşte gecenin sonuçları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2025 22:32:01. #1.11#
SON DAKİKA: Kastamonu Beyaza Büründü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.