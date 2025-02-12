Kastamonu Beyaza Büründü

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Kent merkezi beyaz büründü, çocuklar kartopu oynayarak eğlendi

KASTAMONU - Kastamonu'da etkili olan kar yağışı kent merkezini beyaza bürdü. Öğrenciler, okulların bahçesinde kartopu oynayarak eğlendi.

Kastamonu'da yüksek kesimlere yağan kar, il merkezinde de sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Kar yağışıyla beraber sisin de etkili olduğu Kastamonu'da, şehir beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışını fırsat bulan öğrenciler, okul bahçelerinde kartopu oynayarak eğlendi

"Kar biraz gecikti"

Kar yağışının kendilerini sevindirdiğini söyleyen Lütfiye Koç, "Kar yağışı Kastamonu'da her yıl Ocak aylarında başlıyordu ama bu yıl Şubat ayının sonuna doğru yağdı. İnşallah hayırlısıyla kar yağışı devam eder. Şubat, Mart gibi de yağsın, akabinde yağmurda yağsın ki yazın da bereketli olsun inşallah. Bekliyorduk bu kar yağışını, çocuklarda kar yağınca köylerde, kentlerde kardan adam yapıp kartopu oynuyorlar. Çocuklar karda yuvarlanıyorlar. Güzel bir şey, şu anda zaten mevsimi, yağsın. Ne yazık ki bu yıl yağmadı, aslında yağmasını da bekliyorduk. Gecikti biraz" dedi.

"Kar yağdı, çok mutluyuz"

Vali Aydın Arslan Ortaokul öğrencisi Yiğit Özçaylım ise, "Kastamonu'ya kar yağdı, çok mutluyuz. Öğretmenlerimizde bizleri düşünerek, dışarıya çıkardılar. Çok mutluyuz, biz de arkadaşlarımızla birlikte kartopu oynuyoruz ve eğleniyoruz" dedi.