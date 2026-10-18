Kastamonu-Çankırı sınırındaki Ilgaz Dağı çevresinde mevsimin ilk karı etkili oldu

Kastamonu-Çankırı sınırındaki Ilgaz Dağı çevresinde mevsimin ilk karı etkili olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kastamonu genelinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle yüksek rakımlı bölgeler mevsimin ilk karıyla buluştu. Kastamonu-Çankırı sınırındaki Ilgaz Dağı çevresinde yoğunlaşan kar, kara yolunun yüksek noktalarını ve ormanları beyaz örtüyle kapladı.
Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrası Ilgaz Dağı beyaza büründü.
Kent genelinde hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşmesiyle yüksek rakımlı bölgeler mevsimin ilk karıyla buluştu.
Kar yağışı, Kastamonu- Çankırı sınırındaki Ilgaz Dağı Milli Parkı çevresinde yoğunlaştı.
Kara yolu güzergahının yüksek rakımda kalan noktaları ile ormanlar beyaz örtüyle kaplandı.
Vatandaşlar, mevsimin ilk karını cep telefonlarıyla görüntüledi.
Doğada oluşan manzaralar dron kamerasına yansıdı.
Kaynak: AA
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