Kastamonu Cinayet Davasında Müebbet İstemi - Son Dakika
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Kastamonu Cinayet Davasında Müebbet İstemi

01.07.2025 21:44
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Adem Yeşilgil'in cinayetiyle ilgili savcı, iki sanık için ağırlaştırılmış müebbet hapsi talep etti.

Kastamonu'da geçen yıl bir kişinin silahla öldürülmesine ilişkin davada esas hakkındaki son görüşünü açıklayan savcı, 3 sanıktan 2'sinin ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi.

Kastamonu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Adem Yeşilgil'in silahla öldürülerek cesedinin sulama kanalına atılmasıyla ilgili tutuksuz yargılanan Esat Ö. katıldı, tutuklu yargılanan Niyazi K. ve Şerife K. ise cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Niyazi K., duruşmadaki savunmasında, Adem Yeşilgil'in kendisine küfürler ettiğini iddia ederek, "Ben öldürmemek için önce eline doğru ateş ettim, 'Buradan git' dedim. Beni ailemle, eşimle, namusumla sınadılar. Adem ile Şerife, ikisi bir olup üzerime geldiler. Ben ne yapacağımı bilemedim. Şuursuz şekilde ateş etmeye devam ettim. Öldürmek istememiştim, onun da ailesi var benim de. Ben öldürmemek için elimden geleni yaptım. Elinde telefon olmayan bir insanın eline neden ateş edeyim. Eşimin fotoğrafını bana gösterince şuurum bozuldu, üzerine bir de küfür edince kendimi kaybettim." ifadesini kullandı.

Pişman olduğunu belirten Niyazi K., "Benim de onun da yuvası dağıldı, çocuklarımız ortada kaldı. Keşke olmasaydı, keşke yaşanmasaydı, kaçamadım. Kendilerine buradan başsağlığı diliyorum." dedi.

Şerife K. ise Niyazi K'nin yalan söylediğini ileri sürerek, "Eniştemin elinde silah ya da telefon yoktu. Asıl tehdit edilen ben oldum. Benim ne paradan ne de silahtan haberim vardı. Beni evlatlarımla, namusumla tehdit etti. Videolarım vardı kendisiyle, onunla tehdit etti. Benim telefonu eline alıp kendisi kullandı. Kimse aramasın, kimse ulaşamasın, bir yere gidemeyeyim diye tabancayla telefonumu patlattı. Şimdi de yemin ediyor, 'Eşimin fotoğrafını gösterdiler' diye. Dediği hiçbir şeyi kabul etmiyorum." diye konuştu.

Esat Ö. de cinayetten haberdar olmadığını öne sürerek, beraatını talep etti.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, Niyazi K. ve Şerife K'nin ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını, Esat Ö'nün ise delil yetersizliğinden beraatını talep etti.

Mahkeme heyeti, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Kastamonu merkez Dereköy kırsalındaki sulama kanalında geçen yıl mayıs ayında başsız ceset bulunmuş, yapılan otopside cesedin Adem Yeşilgil'e ait olduğu tespit edilmişti. Yeşilgil'in silahla öldürülerek cesedinin sulama kanalına atılmasıyla ilgili Niyazi K., Esat Ö. ve Şerife K. tutuklanmış, Esat Ö. daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA

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