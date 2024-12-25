Kastamonu'da 2 Aranan Kişi Yakalandı

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Kastamonu'da gerçekleştirilen asayiş denetimlerinde 2 aranan kişi yakalandı.

İl genelinde yapılan huzur ve asayiş denetimleri kapsamında ekipler, 1140 kişi ile 89 aracı kontrol etti.

İl merkezindeki denetimlerde, "Kasten yaralama" suçundan aranan bir kişi yakalanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Tosya ilçesinde yapılan uygulamada ise "Dolandırıcılık" suçundan aranan kişi yakalanarak ceza infaz kurumuna gönderildi.