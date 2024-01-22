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Kastamonu'da 4 Bin 514 Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi, Bir Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Kastamonu'da 4 Bin 514 Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi, Bir Şüpheli Tutuklandı

Kastamonu'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada, uyuşturucu kullanan ve satan zanlılara yönelik operasyon düzenlendi. Bir kişinin aracında ve üstünde yapılan aramada 4 bin 514 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.

Kastamonu\'da 4 Bin 514 Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi, Bir Şüpheli Tutuklandı
22.01.2024 - 18:25,
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Kastamonu'da 4 bin 514 uyuşturucu hap ele geçirildi, gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanan ve satan zanlılara yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda bir kişinin aracında ve üstünde arama yapıldı.

Yapılan aramada 4 bin 514 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kastamonu'da 4 Bin 514 Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi, Bir Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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