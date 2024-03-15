Kastamonu'da aniden bastıran dolu, yaşamı olumsuz etkiledi - Son Dakika
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Kastamonu'da aniden bastıran dolu, yaşamı olumsuz etkiledi

Kastamonu\'da aniden bastıran dolu, yaşamı olumsuz etkiledi

Kastamonu'nun İnebolu, Bozkurt, Çatalzeytin, Abana, Devrekani ve Seydiler ilçelerine bağlayan kara yolunun Oyrak mevkisinde akşam saatlerinde aniden bastıran dolu yağışı nedeniyle yollar beyaza büründü. Jandarma ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

15.03.2024 20:13  Güncelleme: 20:14
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Kastamonu'da aniden bastıran dolu, yaşamı olumsuz etkiledi.

Kenti İnebolu, Bozkurt, Çatalzeytin, Abana, Devrekani ve Seydiler ilçelerine bağlayan kara yolunun Oyrak mevkisinde akşam saatlerinde dolu yağışı etkili oldu.

Yaklaşık 20 dakika süren yağış nedeniyle yollar beyaza büründü.

Jandarma ekipleri, seyir halindeki sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: AA

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