Kastamonu'da aranan 27 kişi yakalandı - Son Dakika
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Kastamonu'da aranan 27 kişi yakalandı

Kastamonu\'da aranan 27 kişi yakalandı

Kastamonu'da İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda çeşitli suçlardan aranan 27 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ayrıca, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 15 hükümlü ise cezaevine gönderildi.

16.02.2024 17:31  Güncelleme: 17:32
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Kastamonu'da çeşitli suçlardan aranan 27 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde haklarında yakalama kararı bulunanlara yönelik 1-15 Şubat'ta çalışma yapıldı.

Yakalanan 27 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 15 hükümlü cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA

Kastamonu, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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