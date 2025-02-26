Kastamonu'da Baraj Buzla Kaplandı

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Kastamonu buz kesti: Balık havuzlarının bulunduğu baraj buzla kaplandı

KASTAMONU - Kastamonu'da etkili olan soğuk hava sebebiyle balık havuzlarının yer aldığı Kulaksızlar Barajı başta olmak üzere birçok baraj ve dere ve gölet dondu.

Kastamonu'da son 15 gündür etkili olan kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı. En düşük hava sıcaklığının sıfırın altında 24 derece olarak ölçüldüğü kentteki baraj, göl ve dereler buzla kaplandı. Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde içme suyu ve sulama için kurulan 18 milyon 720 bin metreküp su kapasitesine sahip Kulaksızlar Baraj Gölü de tamamen dondu. Yüzeyi buzla kaplanan baraj yağan karla beyaza büründü. Kafes balıkçılığının yapıldığı barajdaki balık havuzları ile tekneler, yaklaşık 20 santimetrelik buz kütleleri arasında kaldı.

"Barajın üzeri donmuş ve üzerine de kar yağmıştır"

Devrekani ilçesi Kınık köyü muhtarı Emine Uzun, soğuk olmasına rağmen çok güzel manzaraların ortaya çıktığını belirterek, "Bölgemiz 15 gündür kar yağışı altındadır. Sıfırın altında 23 dereceyi gördük. Soğuk, donuyoruz, üşüyoruz ama Kınık Barajı ile Kulaksızlar Barajımız, gerçekten gezilecek ve görülecek en güzel yerlerden bir tanesidir. Herkesin barajlarımızı bu kış güzelliklerini de görmesi için köyümüze bekliyoruz. Şu anda barajın üzeri donmuş ve üzerine de kar yağmıştır. Herkesin gelip görmesi gereken bir yer, manzarası şu anda çok güzel. Hem resim hem de görüntü açısından hem de huzur açısından gerçekten tercih edilecek bir bölgemiz var" dedi.

"Kar yağışı ile birlikte barajda su seviyesi de yükselmeye başlayacak"

Devrekani'de Kınık köyünde çiftçilik yapan Caner Seçme ise, "Havaların soğumasıyla ilçemize kar yağdı. Sıcaklık sıfırın altında 23 derecelere kadar düştü. Barajımız da buz tuttu. Kar yağışı nedeniyle yollarımız kapandı. Evimizdeki sularımız da soğuk hava nedeniyle dondu. Bölgemiz yazları sıcak oluyor ama kış mevsiminde de bir hayli soğuk oluyor. Bu yıl biraz fazla kar yağdığından, havalar da soğuduğundan dondu. Bu yıl yaz mevsimi biraz kurak geçti. Barajda su seviyesi azalmıştı. Kar yağışı ile birlikte su seviyesi de yükselmeye başlayacak. Bizler de yaz mevsimi geldiğinde tarlamızı sulamaya devam edeceğiz. İnşallah bu yıl içme suyu sıkıntısı da yaşamayacağız" şeklinde konuştu.