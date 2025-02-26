Kastamonu'da Baraj Buzla Kaplandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kastamonu'da Baraj Buzla Kaplandı

Geniş Video İzle

Kastamonu Kulaksızlar Barajı, sıcaklık sıfırın altında 24 dereceye düştü ve tamamen dondu.

26.02.2025 10:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu buz kesti: Balık havuzlarının bulunduğu baraj buzla kaplandı

KASTAMONU - Kastamonu'da etkili olan soğuk hava sebebiyle balık havuzlarının yer aldığı Kulaksızlar Barajı başta olmak üzere birçok baraj ve dere ve gölet dondu.

Kastamonu'da son 15 gündür etkili olan kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı. En düşük hava sıcaklığının sıfırın altında 24 derece olarak ölçüldüğü kentteki baraj, göl ve dereler buzla kaplandı. Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde içme suyu ve sulama için kurulan 18 milyon 720 bin metreküp su kapasitesine sahip Kulaksızlar Baraj Gölü de tamamen dondu. Yüzeyi buzla kaplanan baraj yağan karla beyaza büründü. Kafes balıkçılığının yapıldığı barajdaki balık havuzları ile tekneler, yaklaşık 20 santimetrelik buz kütleleri arasında kaldı.

"Barajın üzeri donmuş ve üzerine de kar yağmıştır"

Devrekani ilçesi Kınık köyü muhtarı Emine Uzun, soğuk olmasına rağmen çok güzel manzaraların ortaya çıktığını belirterek, "Bölgemiz 15 gündür kar yağışı altındadır. Sıfırın altında 23 dereceyi gördük. Soğuk, donuyoruz, üşüyoruz ama Kınık Barajı ile Kulaksızlar Barajımız, gerçekten gezilecek ve görülecek en güzel yerlerden bir tanesidir. Herkesin barajlarımızı bu kış güzelliklerini de görmesi için köyümüze bekliyoruz. Şu anda barajın üzeri donmuş ve üzerine de kar yağmıştır. Herkesin gelip görmesi gereken bir yer, manzarası şu anda çok güzel. Hem resim hem de görüntü açısından hem de huzur açısından gerçekten tercih edilecek bir bölgemiz var" dedi.

"Kar yağışı ile birlikte barajda su seviyesi de yükselmeye başlayacak"

Devrekani'de Kınık köyünde çiftçilik yapan Caner Seçme ise, "Havaların soğumasıyla ilçemize kar yağdı. Sıcaklık sıfırın altında 23 derecelere kadar düştü. Barajımız da buz tuttu. Kar yağışı nedeniyle yollarımız kapandı. Evimizdeki sularımız da soğuk hava nedeniyle dondu. Bölgemiz yazları sıcak oluyor ama kış mevsiminde de bir hayli soğuk oluyor. Bu yıl biraz fazla kar yağdığından, havalar da soğuduğundan dondu. Bu yıl yaz mevsimi biraz kurak geçti. Barajda su seviyesi azalmıştı. Kar yağışı ile birlikte su seviyesi de yükselmeye başlayacak. Bizler de yaz mevsimi geldiğinde tarlamızı sulamaya devam edeceğiz. İnşallah bu yıl içme suyu sıkıntısı da yaşamayacağız" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Kastamonu, Güncel, Tarım, Çevre, Yaşam, kar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kastamonu'da Baraj Buzla Kaplandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:57 MasterChef Ayşe Ekiz’in değişimini görenler gözlerine inanamadı MasterChef Ayşe Ekiz'in değişimini görenler gözlerine inanamadı
09:50 Savcılık İmamoğlu’nun diplomasına işlem yapılması için üniversiteye yazı gönderdi Savcılık İmamoğlu'nun diplomasına işlem yapılması için üniversiteye yazı gönderdi
09:49 Akaryakıt fiyatları bu gece değişecek Akaryakıt fiyatları bu gece değişecek
07:52 Hizmet dökümünde “S“ harfi olan emeklilerin maaşları iptal ediliyor Hizmet dökümünde "S" harfi olan emeklilerin maaşları iptal ediliyor
03:16 Trump, ABD vatandaşı olmayı sağlayan “altın kart“ satışına başlıyor Trump, ABD vatandaşı olmayı sağlayan "altın kart" satışına başlıyor
14:50 Cesaret oyununda boş eve girdiler, gördükleri karşısında şoke olup telefona sarıldılar Cesaret oyununda boş eve girdiler, gördükleri karşısında şoke olup telefona sarıldılar
14:30 Altında hiç istenmeyen hareket başladı Altında hiç istenmeyen hareket başladı
14:23 TÜVTÜRK’ün ihaleyi kaybetmesi sonrası viral olan video TÜVTÜRK'ün ihaleyi kaybetmesi sonrası viral olan video
14:23 91 yaşındaki adamdan eşine kahreden sözler: Hayatımı mahvettin 91 yaşındaki adamdan eşine kahreden sözler: Hayatımı mahvettin
14:21 Bahar’ın Rengin’i Ecem Özkaya’nın eski hali şoke etti Bahar'ın Rengin'i Ecem Özkaya'nın eski hali şoke etti
14:20 Bakanlık 8 bin 500 personel alacak Bakanlık 8 bin 500 personel alacak
14:06 CHP’li vekil: Listeye ulaştık, en çok ithal hayvan verilen şirket Köfteci Yusuf CHP'li vekil: Listeye ulaştık, en çok ithal hayvan verilen şirket Köfteci Yusuf
14:06 Fenerbahçe’den Galatasaray’a Mourinho cevabı Fenerbahçe'den Galatasaray'a Mourinho cevabı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2025 10:51:30. #1.11#
SON DAKİKA: Kastamonu'da Baraj Buzla Kaplandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.