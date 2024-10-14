Kastamonu'da Bıçaklı Kavga Davası Süreniyor - Son Dakika
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Kastamonu'da Bıçaklı Kavga Davası Süreniyor

Ersoy Demirci'yi öldürmekle suçlanan 4 sanığın yargılaması devam ediyor, 3'ü tutuklu.

14.10.2024 14:17
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Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde Ersoy Demirci'nin öldürüldüğü bıçaklı kavgayla ilgili 3'ü tutuklu 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Y.A, A.A, H.A. ile tutuksuz yargılanan B.Y. ve avukatları katıldı.

Tutuklu sanıklardan Y.A, ifadesinde, beraatini talep ederek, "Ersoy'u öldürme kastım yoktu. Aracın içerisindeyken Ersoy bana saldırdı. Boğazıma yapıştı, nefesim kesildi. Ben de aracın içinde kendimi korumak için bıçağı salladım. Kendimi savundum." dedi.

Sanıklardan A.A. ise "Biz, aracı durduktan sonra Ersoy aracın kapısını açıp kardeşimin boğazına yapıştı. Aracın camlarını kırdı. Ben, kardeşimi kurtarmaya çalıştım. 15 aydır haksız yere tutukluyum. Tahliyemi istiyorum." diye konuştu.

Sanık H.A. da kavgayı ayırmak istediğini savunarak, "Benim gayretim kavgayı ayırmaktı. Ben kimseye vurmadım. Ben insanlık görevimi yaptım. 15 aydır tutukluyum. İflasın eşiğine geldim. Tahliyemi istiyorum." ifadelerini kullandı.

Tutuksuz sanık B.Y. de "Ben olay anında kavgayı ayırmaya çalıştım. Yerde yatarken de ambulans gelene kadar bir süre Ersoy'un başında bekledim." savunmasını yaptı.

Mahkeme, H.A, Y.A. ve A.A'nın mevcut halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Seydiler ilçesinde 6 Temmuz 2023'te düğün çıkışında Y.A, A.A, H.A. ve B.Y. ile Ersoy Demirci arasında kavga çıkmıştı. Kavgada bıçakla yaralanan Demirci, kaldırıldığı Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

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