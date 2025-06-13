Kastamonu'da Camiye Yılan Girdi

Kastamonu'da yılan camiye girdi
KASTAMONU - Kastamonu'da camiye giren yılan imam tarafından güçlükle çıkartılabildi.
Kastamonu'da havaların ısınmasıyla beraber yılan görülme vakalarında da artış meydana gelmeye başladı. Merkez ilçeye bağlı Aşağı Elyakut köyünde ikindi vakti namazı için camiye giden köy imamı Muzaffer Duman, ayakkabılık bölümünde bir yılan olduğunu fark etti. İmam Duman, o anları 'camiye misafir gelmiş' diyerek paylaştı.
İmamdan soğukkanlı müdahale
Duman, bir süre sonra süpürge yardımıyla yılanı camiden çıkarttı. Dılan, yılanı herhangi bir zarar vermeden doğal ortamına bıraktı.
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