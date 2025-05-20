Kastamonu'da Dolandırıcılık Operasyonu

Kastamonu merkezli 4 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ve Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince farklı yöntemlerle çok sayıda vatandaşı dolandırdığı iddia edilen kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda Kastamonu, Adana, Nevşehir ve Mersin'de 22 adrese yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.