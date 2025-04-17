Kastamonu'da Dört Mevsim Tek Karede

Dört mevsim tek karede: Ziyaretçilerini hayran bırakıyor

Kastamonu'da ormanlardaki renk cümbüşü mest ediyor

KASTAMONU - Kastamonu'da kar ve ormanlardaki renk cümbüşünün buluşması ortaya kartpostallık görüntüler çıkarttı. Dört mevsimin adeta tek fotoğraf kamerasında buluştuğu doğa, fotoğraf tutkunlarından da ilgili görüyor.

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesi ile Bozkurt ilçesi arasında kalan Yaralıgöz Dağının eteklerinde bulunan ve ortasından Akçay çayının geçtiği vadide dört mevsim aynı anda yaşanıyor. Vadinin eteklerinden geçen Akçay çayının bulunduğu alanda ilkbahar mevsiminin gelişiyle birlikte çiçek açan ağaçlar, ilkbaharı andıran ve yeşil rengin her tonunun görüldüğü doğa ve vadinin üst kısmında kahverengi tonlar ile karın buluşması ortaya kartpostallık görüntüler çıkarttı.

Ziyaretçilerini mest ediyor

Baharın müjdecisi olarak adlandırılan nergis, çiğdem, nevruz ve kardelenler ise ziyaretçilerine eşsiz bir güzellik sunuyor. Vadi eteklerinde açan ilkbahar çiçekleri, rengarenk görüntüleriyle doğa tutkunları ve fotoğrafçıların ilgisini çekiyor. Dört mevsimin aynı anda yaşandığı vadide stresten uzakta vakit geçiren fotoğrafçılar ve doğa tutkunları, sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla bölgenin tanıtımına da katkı sağlıyor. Doğa fotoğrafçısı Cebrail Keleş, kartpostallık görüntüler sunan ve izlerken insana huzur veren vadiyi herkesin ziyaret etmesi gerektiğini kaydetti.

"Ülkemizde değişik bir mevsimsel geçişi, aynı anda tek kareye sığdırabilecek yerimiz çok azdır"

Fotoğrafladıkları bölgenin Çatalzeytin ilçesiyle Yaralıgöz Dağı'nın arasında kalan Hamidiye köyü mevkiinde olduğunu söyleyen Keleş, "Şu anda o kadar farklı bir duygu içerisindeyiz ki Nisan ayında dört mevsimi aynı ayna yaşıyoruz. Çatalzeytin'in sahilinden Karadeniz'in mavisini, açan çiçeklerin beyazlığını ve güzelliğini, baharın coşkusunu izleyip fotoğraflarken, biraz daha yukarıya çıktığımızda bahar ayına yeni 'merhaba' diyen köknarları, fındıkları ve diğer bütün yaprak açan ağaçları görebiliyoruz. Daha yukarısında da Yaralıgöz Dağı var. Yaralıgöz Dağı şu anda sis altında ve yaklaşık 50 santimetre kalınlığında da kar var. Ülkemizde bu kadar değişik bir mevsimsel geçişi, aynı anda tek kareye sığdırabilecek yerimiz belki de çok azdır. Bunun için kendimi ben çok şanslı hissediyorum. Kastamonu'nun doğasında bulunmaktan, Kastamonu'yu fotoğraflamaktan büyük bir keyif alıyorum. Bu bizim doğa fotoğrafçıları için bulunmaz bir stüdyo olarak görüyorum. Eğer doğa fotoğraflarıyla ilgileniyorsanız ya da doğa ile ilgileniyorsanız Kastamonu seçenekler arasında bir numaradır" dedi.

"Hiçbir ressamın tuvaline yansıtamayacağı güzellikte bir yeşillik coşkusu var"

Bölgenin adeta bir resim tablosunu andırdığını kaydeden Keleş, "Şu anda bulunduğumuz vadinin manzarasını anlatmak için kelimelerin yetersiz olduğu anlar oluyor. Arkamızda vadiden geçen Akçay çayı bulunuyor. Bu çay, Çatalzeytin'den geçerek Karadeniz'e dökülüyor. Vadi arasında böyle gümüş renginde akan bir çay. Hemen çayın yamacında farklı ağaçlar, rengarenk, yeşilin her tonu var. Bu hiçbir ressamın tuvaline yansıtamayacağı güzellikte bir yeşillik coşkusu var, yeşil şöleni diyebiliriz. Yavaş yavaş yukarıya doğru çıktığımızda da beyazlıklar görüyoruz, sonra bu beyazlıklar artıyor. Bu beyazlıklar, yani kar, Yaralıgöz Dağı'nın zirvesine doğru kalınlaşıyor ve ağaçların üzerini de kaplıyor. İnsana bambaşka bir manzara sunuyor. Buranın doğa manzarası mükemmel, harika ve çok güzel, mutlaka burasını ziyaret ediniz" diye konuştu.