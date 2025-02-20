Kastamonu'da Eğitim Tatili

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Kastamonu'nun Doğanyurt, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerinde tüm eğitim kurumlarında, Şenpazar ve Hanönü ilçelerinde de taşımalı eğitime ara verildi.

Kaymakamlıkların sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, bölgede kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu belirtildi.

Olumsuz hava şartları nedeniyle bugün Doğanyurt, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerinde tüm eğitim kurumları, Şenpazar ve Hanönü ilçelerinde ise taşımalı eğitim okulları tatil edildi.

Kentte, il merkezi ve İnebolu ilçesinde de taşımalı eğitime ara verilmişti.