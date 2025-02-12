Kastamonu'da Eğitime Hava Engeli - Son Dakika
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Kastamonu'da Eğitime Hava Engeli

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Kastamonu'da bazı ilçelerde eğitime bir gün ara verildi.

12.02.2025 23:16
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Kastamonu'da olumsuz hava koşulları nedeniyle Ağlı, Daday ve Azdavay ilçelerinde tüm eğitim kurumlarında, kent merkezi ile Çatalzeytin ve İhsangazi ilçelerinde ise taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü, hava şartları nedeniyle kent merkezinde taşımalı eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu.

Kaymakamlıkların sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada ise bölgede kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu belirtildi.

Olumsuz hava şartları nedeniyle 13 Şubat Perşembe günü Ağlı, Daday ve Azdavay ilçelerinde tüm eğitim kurumlarında, Çatalzeytin ve İhsangazi ilçelerinde ise taşımalı eğitime bir gün ara verildiği ifade edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kastamonu'da Eğitime Hava Engeli - Son Dakika

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