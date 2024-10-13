Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde fırtına nedeniyle bir ev ve samanlığın çatısı uçtu.
Akkirpi köyünde Uğur Çeven'e ait evin çatısı Ali Akkirpi'ye ait yaşam konteynerinin üzerine düştü; Hasan Pelgi'nin samanlığının da çatısı uçtu.
Her iki olayda da can kaybı yaşanmazken maddi hasar meydana geldi.
Son Dakika › Güncel › Kastamonu'da Fırtına Evi ve Samanlığı Uçurdu - Son Dakika
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