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Kastamonu'da fırtına ve dev dalgaların yol açtığı zarar nedeniyle esnafa 3 milyon 134 bin liralık destek verildi - Son Dakika
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Kastamonu'da fırtına ve dev dalgaların yol açtığı zarar nedeniyle esnafa 3 milyon 134 bin liralık destek verildi

Kastamonu Valiliği, Abana, Cide, Çatalzeytin ve İnebolu ilçelerinde meydana gelen fırtına ve deniz kabarması sonucu sahilde bulunan iş yerlerinde meydana gelen zararları karşılamak için 3 milyon 134 bin 400 lira ödeme yaptı. İş yeri sahipleri ödemelerini T.C numaraları ile Ziraat Bankası şubelerinden çekebilecek.

Kastamonu\'da fırtına ve dev dalgaların yol açtığı zarar nedeniyle esnafa 3 milyon 134 bin liralık destek verildi
28.12.2023 - 11:03,
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Kastamonu'da fırtına ve dev dalgaların yol açtığı zarar nedeniyle esnafa 3 milyon 134 bin liralık destek verildi.

Kastamonu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 25-27 Kasım tarihleri arasında Abana, Cide, Çatalzeytin ve İnebolu ilçelerinde etkili olan fırtına ve deniz kabarması sonucu sahilde bulunan iş yerlerinde meydana gelen zararlara karşı Kastamonu Valiliği Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından 3 milyon 134 bin 400 lira ödeme yapıldı.

İş yeri sahipleri ödemelerini bugünden itibaren T.C numaraları ile Ziraat Bankası şubelerinden çekebilecek.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kastamonu'da fırtına ve dev dalgaların yol açtığı zarar nedeniyle esnafa 3 milyon 134 bin liralık destek verildi - Son Dakika
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