 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kastamonu'da haklarında yakalama kararı bulunan 68 şüpheliden 8'i tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kastamonu'da haklarında yakalama kararı bulunan 68 şüpheliden 8'i tutuklandı

Kastamonu'da, çeşitli suçlamalar nedeniyle haklarında yakalama kararı bulananlara yönelik düzenlenen Şehit Uzman Jandarma Serdar Dağ Mercek-2 operasyonunda 68 şüpheli yakalandı.

Kastamonu\'da haklarında yakalama kararı bulunan 68 şüpheliden 8\'i tutuklandı
18.12.2023 - 11:42,
Abone Ol

Kastamonu'da, çeşitli suçlamalar nedeniyle haklarında yakalama kararı bulananlara yönelik düzenlenen Şehit Uzman Jandarma Serdar Dağ Mercek-2 operasyonunda 68 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından, haklarında yakalama kararı bulunanlara yönelik 11-17 Aralık tarihlerinde çalışma yapıldı.

Yapılan çalışmada 68 şüpheli yakalandı. Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Çeşitli suçlardan hapis cezaları bulunan 8 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Serdar Dağ, Kastamonu, Jandarma, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kastamonu'da haklarında yakalama kararı bulunan 68 şüpheliden 8'i tutuklandı - Son Dakika


11:40
Başıboş köpeklerin son kurbanı flamingolar oldu Başıboş köpeklerin son kurbanı flamingolar oldu
11:31
İran'da akaryakıt istasyonlarına siber saldırı İran'da akaryakıt istasyonlarına siber saldırı
11:26
Altının gramı 1.890 liradan işlem görüyor Altının gramı 1.890 liradan işlem görüyor
11:23
İstanbul ve Kocaeli'de iki iş yerinin kurşunlanması soruşturması İstanbul ve Kocaeli'de iki iş yerinin kurşunlanması soruşturması
11:22
Haftaya yükselişle başlayan dolar 29,06'dan işlem görüyor Haftaya yükselişle başlayan dolar 29,06'dan işlem görüyor
11:15
Adana Büyükşehir Belediyesi'ne şafak operasyonu! Zeydan Karalar'dan ilk açıklama geldi Adana Büyükşehir Belediyesi'ne şafak operasyonu! Zeydan Karalar'dan ilk açıklama geldi
11:10
İsrail dur durak bilmiyor! Masumların kanıyla ıslanan Gazze için konut projesi tasarladılar İsrail dur durak bilmiyor! Masumların kanıyla ıslanan Gazze için konut projesi tasarladılar
11:07
Fransa'da güzellik yarışmasını kazanan kısa saçlı model Eva Gilles, ülkeyi ikiye böldü Fransa'da güzellik yarışmasını kazanan kısa saçlı model Eva Gilles, ülkeyi ikiye böldü

Son Dakika
11:40 Başıboş köpeklerin son kurbanı flamingolar oldu
11:31 İran'da akaryakıt istasyonlarına siber saldırı
11:26 Altının gramı 1.890 liradan işlem görüyor
11:22 Haftaya yükselişle başlayan dolar 29,06'dan işlem görüyor
11:23 İstanbul ve Kocaeli'de iki iş yerinin kurşunlanması soruşturması
11:15 Adana Büyükşehir Belediyesi'ne şafak operasyonu! Zeydan Karalar'dan ilk açıklama geldi
11:10 İsrail dur durak bilmiyor! Masumların kanıyla ıslanan Gazze için konut projesi tasarladılar
11:07 Fransa'da güzellik yarışmasını kazanan kısa saçlı model Eva Gilles, ülkeyi ikiye böldü
11:05 Gine'de petrol terminalinde meydana gelen patlamada 8 kişi öldü
10:45 Kuzey Kore, Japonya'ya balistik füze fırlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2023 12:15:46. #1.11#
SON DAKİKA: Kastamonu'da haklarında yakalama kararı bulunan 68 şüpheliden 8'i tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement