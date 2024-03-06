Kastamonu\'da Haracoğlu Türbesi ziyarete açıldı

Çaykur Rizespor, Galatasaray maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Antrenmanda oyuncular koşu ve kısa pas çalışması yaptı. Ağrısı olan Varesanovic çift kale maçta yer almadı, Laine ve Benhur Keser ise sakatlıkları nedeniyle çalışmada yer almadı. Rize temsilcisi, hazırlıklarını tamamladıktan sonra maç için İstanbul'a gidecek.