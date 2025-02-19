Kastamonu'da Kar Keyfi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kastamonu'da Kar Keyfi

Geniş Video İzle

Okulların tatil olduğu Kastamonu'da çocuklar karla eğleniyor, kardan adam yapıyor ve kartopu savaşı yapıyor.

19.02.2025 17:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Okulların tatil edildiği Kastamonu'da çocukların kar keyfi

KASTAMONU - Kastamonu'da kar tatilini fırsat bilen çocuklar, beyaza bürünen şehirde doyasıya eğlendi.

Kastamonu'da etkili olan kar yağışı sonrası çocuklar sokaklara akın etti. Kimi kardan adam yaparken kimi de kartopu savaşıyla eğlendi. Çocukların neşesine zaman zaman aileleri de eşlik etti.

Tatilin keyfini çıkaran Meryem Baş, kardeşiyle birlikte dışarı çıktığını belirterek, "Kar yağdı, okullar tatil oldu. Kardeşimle birlikte oynamaya geldik" dedi. Arkadaşlarıyla eğlendiğini söyleyen Eylül Akın ise, "Okullar tatil oldu, biz de kardan adam yapıp kartopu oynuyoruz. Çok mutluyuz" diye konuştu. Cihan Baş da, "Arkadaşlarımla dışarı çıktım, kartopu savaşı yapıyoruz, çok eğleniyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Kastamonu, Güncel, Eğitim, Yaşam, Tatil, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kastamonu'da Kar Keyfi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:14 Eğitime kar engeli 7 ilde okullar tatil edildi Eğitime kar engeli! 7 ilde okullar tatil edildi
18:49 İstanbul’da kar alarmı: İBB Başkanı İmamoğlu’ndan kritik uyarılar İstanbul'da kar alarmı: İBB Başkanı İmamoğlu'ndan kritik uyarılar
17:26 Barış için tek şart koştu Putin tarihi görüşme sonrasında ilk kez konuştu Barış için tek şart koştu! Putin tarihi görüşme sonrasında ilk kez konuştu
16:22 TÜSİAD Başkanı hakkında soruşturma başlatıldı İfadeye götürülüyor TÜSİAD Başkanı hakkında soruşturma başlatıldı! İfadeye götürülüyor
16:07 Mansur Yavaş’tan cumhurbaşkanlığı yarışında dengeleri değiştirecek hamle Mansur Yavaş'tan cumhurbaşkanlığı yarışında dengeleri değiştirecek hamle
08:36 Hadise’nin konserinde korku dolu anlar Hayranı sahneye atladı Hadise'nin konserinde korku dolu anlar! Hayranı sahneye atladı
08:09 Devrim Özkan ve Bige Önal’in bindiği uçağa yıldırım çarptı Devrim Özkan ve Bige Önal'in bindiği uçağa yıldırım çarptı
08:04 Dünya devi elendi İşte Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları Dünya devi elendi! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
07:54 Kerem ve Orkun attı, Benfica Şampiyonlar Ligi’nde son 16’ya kaldı Kerem ve Orkun attı, Benfica Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kaldı
07:41 Trump’tan “Zelenski Suudi Arabistan’a neden çağrılmadı“ sorusuna zehir zemberek yanıt Trump'tan "Zelenski Suudi Arabistan'a neden çağrılmadı?" sorusuna zehir zemberek yanıt
07:30 Kılıçlı yeminde sadece 5 teğmen ceza almamış Kılıçlı yeminde sadece 5 teğmen ceza almamış
02:15 Ankara’da şüpheli ölüm ’’Necla Teyze’yi diri diri yaktılar’’ Ankara'da şüpheli ölüm! ''Necla Teyze'yi diri diri yaktılar''
01:00 MHP lideri Bahçeli’nin sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama MHP lideri Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
23:26 Feyenoord, Milan’ı Şampiyonlar Ligi’nden eledi Feyenoord, Milan'ı Şampiyonlar Ligi'nden eledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2025 19:41:41. #1.13#
SON DAKİKA: Kastamonu'da Kar Keyfi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.