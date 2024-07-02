Kastamonu'da kask takmayan 590 motosiklet sürücüsüne para cezası verildi.
Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerince haziran ayında 1631 motosiklet denetlendi.
Denetimlerde 963 sürücünün 590'ına kask takmamaktan para cezası kesildi, 373 sürücüye ise yeterli sürücü belgesi olmadan motosiklet kullanmak, yaya yollarında motosiklet sürmek, hız kuralını ihlal etmek gibi nedenlerle cezai işlem uygulandı.
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