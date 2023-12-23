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Kastamonu'da kedi öldürülmesine tepki gösterildi - Son Dakika
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Kastamonu'da kedi öldürülmesine tepki gösterildi

Kuzeykent Mahallesi'ndeki bir apartmanda kedinin öldürüldüğü iddiasıyla hayvanseverler gösteri düzenledi. Hayvan haklarına dikkat çeken grup, suç duyurusunda bulundu ve hayvanların korunması gerektiğini vurguladı.

Kastamonu\'da kedi öldürülmesine tepki gösterildi
23.12.2023 - 15:09,  Güncelleme: 15:11
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Kastamonu'da bir apartmanda kedinin öldürüldüğü iddia eden hayvanseverler, gösteri düzenledi.

Kuzeykent Mahallesi Üstün Sokak'taki bir apartmanda kedi öldürüldüğünü iddia eden hayvanseverler, suç duyurusunda bulundu.

Kuzeykent Mahallesi'ndeki bir kafe önünde bir araya gelen hayvanseverler, taşıdıkları döviz ve pankartlarla slogan atarak apartmanın önüne kadar yürüdü.

Buket Torlak, grup adına yaptığı açıklamada, yaşam hakkının evrensel ve tüm canlılara ait olduğunu belirterek, "Her birini koruyarak hoşgörü, empati duygularıyla yaşamayı öğrenmek zorundayız. Bütün hayvanlar savunmasız ve toplumun en zayıf bileşenleridir." dedi.

Hayvanları Koruma Kanunu'na göre hayvanların beslenmesine, barınmasına engel olmak, eziyet etmek, öldürmenin suç olduğunu anlatan Torlak, "Hayvan Hakları Evrensel Bildirgesi ve Hayvanları Koruma Kanunu'na göre kamusal, özel ayrımı yapmaksızın sokaklar, parklar, site ve apartman bahçeleri sokak hayvanlarının yaşam ortamları, kanunen güvence altındadırlar. Resmi ve özel kurum görevlilerinin kedi ve köpeklerin yerini değiştirmesi, başka yerlere götürmesi, toplaması yasa ihlalidir. Sahipsiz bir hayvanı site ya da apartmandan atmak suçtur." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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