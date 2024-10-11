Kastamonu\'da Kuzey Işıkları Görüldü

Kastamonu'da kuzey ışıkları görüldü.
Kuzey ışıkları, Kastamonu'nun Karadeniz sahilindeki Çatalzeytin, Abana ve İnebolu ilçelerinde gözlemlendi.
Yeryüzünün manyetik alanı ile güneşten gelen yüklü parçacıkların etkileşimi sonucu ortaya çıkan kuzey ışıklarının görüntüsü vatandaşlar tarafından fotoğraflandı.
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