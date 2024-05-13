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Kastamonu'da Mayıs ayında kar sürprizi

KASTAMONU - Kastamonu'da Mayıs ayında yağan kar ile bazı ilçelerin yüksek kesimleri beyaza büründü.

Kastamonu'da akşam saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Mayıs ayında yağan karı vatandaşlar o anları cep telefonları ile görüntüledi. Akşam saatlerinde bastıran kar yağışı Ilgaz Dağı'nın yanı sıra Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerini il merkezine bağlayan Yaralıgöz ve Oyrak geçitlerinde de etkili oldu.

Ayrıca Daday, Küre, İnebolu, İhsangazi ve Ağlı ilçelerinin yüksek kesimleri de kar yağışı ile beyaza büründü. Kar yağışı ile birlikte kentin yüksek kesimlerinde sis etkili oluyor.