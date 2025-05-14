Kastamonu'da Mayıs'ta Kar Sürprizi

Kastamonu'da Mayıs ayının ortasında kar sürprizi

KASTAMONU - Kastamonu'da Ilgaz Dağı başta olmak üzere yüksek rakımlı bölgelere kar yağdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düşeceği yönünde tahmin yapmasının ardından Kastamonu'da gece saatlerinde don olayı yaşandı. Gün içerisinde de zaman zaman etkili olan sağanak yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü. Kastamonu'da Ilgaz Dağı, Yaralıgöz Dağı ile Küre Dağlarında kar yağışı etkisini gösterdi. Kar yağışı nedeniyle Ilgaz Dağı Milli Parkında kayak merkezi de beyaz örtüyle kaplandı. Mayıs ortasında lapa lapa yağan kar, görenleri ise şaşırttı.