Kastamonu'da Mevsimler Aynı Karede Buluştu - Son Dakika
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Kastamonu'da Mevsimler Aynı Karede Buluştu

Kastamonu'da aynı anda sonbahar ve kış manzaraları bir arada görüntülendi, doğa muhteşem görünüyor.

09.03.2025 13:26
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Kastamonu'da aynı karede yer alan sonbahar ve kış manzarası böyle görüntülendi

KASTAMONU - Kastamonu'da sonbahar ve kış mevsiminin aynı karede yer aldığı ormanlar, doğanın farklı güzelliklerini tek karede görme imkanı sunuyor.

Kastamonu'da farklı renklere bürünen ormanlar ve kar yağışı, doğanın farklı güzelliklerini tek karede görme imkanı sunuyor. Yüzde 67'si ormanlarla kaplı Kastamonu'da beyaza bürünen ormanlarda iki mevsim tek karede buluştu. Beyaz ile sarı ve turuncunun tonlarının aynı karede görüldüğü ormanlar havadan görüntülendi.

"Bir tarafı ilkbahar diğer tarafında da kış mevsimini yaşıyoruz"

Kastamonu'da ilkbahar mevsimi ile kış mevsimini aynı anda yaşadıklarını söyleyen Hüseyin Arslan, "Şu anda Kastamonu'nun en güzel, muhteşem bir orman havasında yaşıyoruz. Bu tarafı ilkbahar, bu tarafı da kış. Şu manzara geçilip de görülmeyecek bir yer değil. Muhteşem bir görüntü oluşmuş. İlkbahar içerisinde olduğumuz şu sıralarda Kastamonu'da, görüleceği üzere bir tarafı ilkbahar diğer tarafında da kış mevsimini yaşıyoruz. Muhteşem bir manzara oluşmuş gerçekten. Bu manzarayı görmemek elde değil. Herkesi Kastamonu'ya davet ediyoruz" dedi.

Kastamonu'nun ilkbahar, sonbahar ile kış mevsiminin aynı karede yer almasıyla güzel bir görüntünün oluştuğunu belirten Hatice Sarıgöz ise, "Hem sonbahar hem kış hem de ilkbaharı hepsini bir anda yaşıyoruz. Güzel bir görüntü oluşmuş. Bir yandan ağaçlarda sonbahar görüntüsü görülüyor, bir yandan da kış, ağaçların üzerleri beyazlamış. İlkbahar mevsimine geldiğimiz sırada tekrar kışı yaşıyoruz. Çok soğuk bir hava var" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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