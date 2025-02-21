Kastamonu'da Okullara Kar Tatili

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Kastamonu'da olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın kent merkezi ile Cide ilçesinde taşımalı eğitime, Çatalzeytin, Doğanyurt, Küre, Bozkurt, Şenpazar ve Daday ilçelerinde de tüm okullarda eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışının ardından buzlanmanın oluştuğu belirtildi.

Açıklamada, bu nedenle kent merkezinde taşımalı eğitime yarın ara verildiği ifade edildi.

Cide Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada da taşımalı eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Çatalzeytin, Doğanyurt, Küre, Bozkurt, Şenpazar ve Daday kaymakamlıklarından yapılan yazılı açıklamada ise yoğun kar yağışı sebebiyle tüm okulların yarın tatil edildiği belirtildi.