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Kastamonu'da otomobilde uyuşturucu bulundu, 1 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Kastamonu'da otomobilde uyuşturucu bulundu, 1 şüpheli gözaltına alındı

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından durdurulan bir otomobilde yapılan aramada, kahve paketlerine gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili sürücü gözaltına alındı.

Kastamonu\'da otomobilde uyuşturucu bulundu, 1 şüpheli gözaltına alındı
25.01.2024 - 11:33,  Güncelleme: 11:34
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Kastamonu'da otomobilde bulunan kahve paketlerinde uyuşturucu bulundu, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Motosikletli Polis Timlerince şüphe üzerine bir otomobil durduruldu.

Ekiplerce araçta yapılan aramada, tek kullanımlık kahve paketlerine gizlenmiş bir miktar kubar esrar ve sentetik ecza hapları ele geçirildi.

Olayla ilgili sürücü gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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Emniyet Müdürlüğü, Kastamonu, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Kastamonu'da otomobilde uyuşturucu bulundu, 1 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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