Kastamonu'da özel öğrencilerin mücadele ettiği floor curling turnuvası başladı - Son Dakika
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Kastamonu'da özel öğrencilerin mücadele ettiği floor curling turnuvası başladı

Kastamonu\'da özel öğrencilerin mücadele ettiği floor curling turnuvası başladı

Engeliler Haftası dolayısıyla Kastamonu Milli Eğitim Müdürlüğü İhsan Ozanoğlu Özel Eğitim Meslek Okulu'nun organize ettiği floor curling turnuvası, 120 özel öğrencinin katılımıyla Merkez Spor Salonu'nda başladı. Turnuvada, kentte bulunan çeşitli okullarda eğitim gören fiziksel ve zihinsen engelli öğrencilerin oluşturduğu 14 kız, 14 erkek ve 10 karma takım yer aldı. Yarışmada derece yapan sporcular yarın düzenlenecek törenle ödüllerini alacak.

14.05.2024 16:52
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Kastamonu'da özel öğrencilerin mücadele ettiği floor curling turnuvası başladı.

Engeliler Haftası dolayısıyla Kastamonu Milli Eğitim Müdürlüğü İhsan Ozanoğlu Özel Eğitim Meslek Okulu'nun organize ettiği floor curling turnuvası, 120 özel öğrencinin katılımıyla Merkez Spor Salonu'nda başladı.

Turnuvada, kentte bulunan çeşitli okullarda eğitim gören fiziksel ve zihinsen engelli öğrencilerin oluşturduğu 14 kız, 14 erkek ve 10 karma takım yer aldı.

Kastamonu Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Huriye Boyraz, AA muhabirine, Engelliler Haftası dolayısıyla böyle bir turnuva yapılmasının mutluluğunu duyduklarını söyledi.

Katılımın fazla olduğunu aktaran Boyraz, "Ortaokullar ve liselerden gelen 120 özel bireyimiz yarışıyor. Odaklanmayı ve konsantrasyonu sağlayan curling aslında özel bireylerimize çok faydalı." dedi.

Özel bireylerin mutlu olduğunu belirten Boyraz, "Burada bulunan özel bireylerimiz bugün çok heyecanlandılar. Tekerlekli sandalye ile gelen özel bireylerimizi bile iki dizinin üzerinde curling oynamak çok mutlu etti. İlk kez bu tür bir organizasyonda bir araya geldik ve çocukların mutluluğuna şahit olduk." diye konuştu.

Yarışmada derece yapan sporcular yarın düzenlenecek törenle ödüllerini alacak.

Kaynak: AA

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