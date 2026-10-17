Kastamonu'da sağanak ve fırtına için riskli bölgelere araç sevk edilmesi planlandı - Son Dakika
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Kastamonu'da sağanak ve fırtına için riskli bölgelere araç sevk edilmesi planlandı

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Kastamonu\'da sağanak ve fırtına için riskli bölgelere araç sevk edilmesi planlandı
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Kastamonu'da kuvvetli sağanak ve fırtına tedbirleri, Vali Yardımcısı Aydın Ergün başkanlığında AFAD'da düzenlenen toplantıda değerlendirildi. Kıyı şeridindeki olumsuz hava koşullarına hızlı müdahale için riskli bölgelerde araç, iş makinesi ve personel görevlendirilmesi planlandı.

Kastamonu'da beklenen kuvvetli sağanak ve fırtına nedeniyle alınacak tedbirlerle ilgili toplantı düzenlendi

Vali Yardımcısı Aydın Ergün başkanlığında İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde (AFAD) gerçekleştirilen toplantıda Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarıları değerlendirildi.

Toplantıda, özellikle kıyı şeridinde etkili olması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle yaşanabilecek acil durumlara hızlı müdahale için riskli bölgelerde araç ve iş makinesi ile personel görevlendirilmesi planlandı.

AFAD koordinesinde ilgili tüm kurumların gerekli tedbirleri alarak teyakkuz halinde çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kastamonu'da sağanak ve fırtına için riskli bölgelere araç sevk edilmesi planlandı - Son Dakika
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