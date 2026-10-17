Kastamonu\'da sağanak ve fırtına için riskli bölgelere araç sevk edilmesi planlandı

Kastamonu'da sağanak ve fırtına için riskli bölgelere araç sevk edilmesi planlandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kastamonu'da kuvvetli sağanak ve fırtına tedbirleri, Vali Yardımcısı Aydın Ergün başkanlığında AFAD'da düzenlenen toplantıda değerlendirildi. Kıyı şeridindeki olumsuz hava koşullarına hızlı müdahale için riskli bölgelerde araç, iş makinesi ve personel görevlendirilmesi planlandı.
Kastamonu'da beklenen kuvvetli sağanak ve fırtına nedeniyle alınacak tedbirlerle ilgili toplantı düzenlendi
Vali Yardımcısı Aydın Ergün başkanlığında İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde (AFAD) gerçekleştirilen toplantıda Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarıları değerlendirildi.
Toplantıda, özellikle kıyı şeridinde etkili olması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle yaşanabilecek acil durumlara hızlı müdahale için riskli bölgelerde araç ve iş makinesi ile personel görevlendirilmesi planlandı.
AFAD koordinesinde ilgili tüm kurumların gerekli tedbirleri alarak teyakkuz halinde çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.
Kaynak: AA
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