Kastamonu\'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Taşköprü Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ruhsatsız silah satışı yapan zanlıların yakalanması için çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda şüpheliler Y.E.Y, Y.Y, S.Y. ve E.Ş. gözaltına alındı.

Zanlıların araç, ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramada 4 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.