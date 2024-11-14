Kastamonu\'da Sonbahar Güzelliği

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Kastamonu'nun kent merkezinde bulunan yaklaşık 70 dekar büyüklüğündeki ağaçlık alan, sonbahar renkleri ile fotoğrafçıların dikkatini çekiyor.

İnönü Mahallesi'nde bulunan boş arazisinin içerisinde eski, kullanılmayan bir ev bulunuyor. Arazinin büyük bölümü ağaçlarla kaplı.

Sonbaharın etkisiyle hazan renklerine bürünen ağaçlar, vatandaşların beğenisini topluyor.

Doğa fotoğrafçısı Cebrail Keleş, AA muhabirine, Kastamonu'nun çok özel bir sonbahar şehri olduğunu söyledi.

Kentin merkezindeki bu arazinin insanlara çok güzel görüntüler sunduğunu belirten Keleş, "Burası Kastamonu'nun en merkezi yerinde. Şehrin merkezinde olmasına rağmen doğanın kalbinde çölde bir sahra diyebiliriz. Burası uzun zamandır kullanılmıyor. Sahipleri tarafından da herhangi bir yapılaşmaya izin verilmediği için buradaki ağaçlar, her türlü doğal hayat korunarak kalmış." dedi.

Sonbaharı görmek isteyenlerin uzağa gitmesine gerek olmadığını kaydeden Keleş, "Burası adeta şehrin içerisinde doğanın küçük bir kopyası. Uzağa gitmeye gerek yok hemen bir adım ötemizde şehrin içinde elimizi uzatıp tutunabileceğimiz kadar mesafede doğanın, sonbaharın güzelliği var." diye konuştu.