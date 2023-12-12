Kastamonu\'da suç örgütlerine yönelik operasyon: 12 gözaltı

Kastamonu'da suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde ülke genelinde 37 ilde eş zamanlı düzenlenen Kafes-18 Operasyonu kapsamında Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 22 adrese operasyon gerçekleştirdi.
Operasyonda 3 ruhsatsız tabanca, 5 av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, 217 tabanca fişeği, 35 gram esrar, 14 sentetik ecza hapı ele geçirildi.
Gözaltına alınan 12 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.
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