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Kastamonu'da suç örgütlerine yönelik operasyon: 12 gözaltı - Son Dakika
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Kastamonu'da suç örgütlerine yönelik operasyon: 12 gözaltı

Kastamonu'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı tarafından düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kastamonu\'da suç örgütlerine yönelik operasyon: 12 gözaltı
12.12.2023 - 15:33,
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Kastamonu'da suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde ülke genelinde 37 ilde eş zamanlı düzenlenen Kafes-18 Operasyonu kapsamında Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 22 adrese operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda 3 ruhsatsız tabanca, 5 av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, 217 tabanca fişeği, 35 gram esrar, 14 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 12 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kastamonu'da suç örgütlerine yönelik operasyon: 12 gözaltı - Son Dakika
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