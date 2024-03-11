Kastamonu'da Süt Toplama Merkezi Açıldı, Üretici Gelirleri Artacak - Son Dakika
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Kastamonu'da Süt Toplama Merkezi Açıldı, Üretici Gelirleri Artacak

Kastamonu\'da Süt Toplama Merkezi Açıldı, Üretici Gelirleri Artacak

Kastamonu'da KUZKA'nın desteğiyle yapılan süt toplama merkezi ile üretici gelirlerinin artması hedefleniyor. Proje sayesinde süt üreticilerinin pazarlama sorunları çözülecek, süt kalitesi korunacak ve üretici gelirleri yüzde 50 artacak. Ayrıca tesiste istihdam imkanı da sağlanacak.

11.03.2024 19:59  Güncelleme: 20:00
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Kastamonu'da Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansının (KUZKA) desteğiyle yapılan süt toplama merkezi ile üretici gelirlerinin artması hedefleniyor.

S.S. Köy Kalkınma ve Diğer Tarımsal Amaçlı Kastamonu Kooperatifler Birliği tarafından hazırlanan Kayı Köyü'ne süt toplama merkezi yapılması yönündeki proje KUZKA 2022 yılı Batı Karadeniz Bölge Kalkınma Programı (BAKAP) kapsamında desteklendi.

Toplam bütçesi 2,3 milyon lira olan projeye KUZKA tarafından 1 milyon 725 bin lira tutarında destek sağlandı.

İlk süt alımına başlayan tesisi ziyaret eden Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Serkan Genç, gazetecilere yaptığı açıklamada, süt toplama merkezinin faaliyete geçmesiyle üreticilerin gelirlerini yüzde 50 artırmayı hedeflediklerini belirtti.

Proje sayesinde süt üretimi ile uğraşan üreticilerin pazarlama noktasında yaşadıkları sorunları ortadan kaldırmayı hedeflediklerini belirten Genç, şunları söyledi:

"Sütün değer fiyatından satılmasını sağlayarak üreticinin gelirlerinin korunmasını amaçladık. Merkezin hayata geçmesiyle öncelikle süt toplama konusunda karşılaşılan nakliye ve toplama gibi sorunlar önemli ölçüde azaltıldı. Sütün soğuk zincire alınmasıyla birlikte sütte karşılaştığımız kalite sorunlarına da çözüm getirmiş olduk. Süt kalitesinin korunması, üreticinin devlet desteklemelerinden daha etkin faydalanmalarına imkan sağladı. Bu civardaki köylerde yaklaşık 200'ün üzerinde üreticiye tesisin hizmet vermesini bekliyoruz ve üretici gelirlerimizi de yüzde 50 oranında arttırma gibi bir hedefimiz söz konusudur. Bugünkü piyasa koşullarında yaklaşık yıllık 45-50 milyon lira değerindeki sütün pazara ulaştırılması ve kırsal alanda da bu ekonomik hareketliliğin sağlanmasına projemiz vesile oluyor. Ayrıca tesiste 2 kişiye de istihdam imkanı oluşturduk."

Kastamonu Köy Kalkınma ve Diğer Tarımsal Amaçlı Kooperatifleri Birliği Başkanı Erol Akar ise tesiste yılda yaklaşık 1,5 milyon litre süt toplandığını söyledi.

Türkiye'deki standartları Kastamonu'da da sağladıklarını anlatan Akar, "Öncesinde korsan sütçü diye tabir ettiğimiz insanlar süt topluyordu. Fiyat belli değildi. Sütte kalite sorunu vardı. Her türlü problem söz konusu iken şu anda bu sorunlar büyük ölçüde halledilmiş oldu. Bu yörenin ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir tesisi kazandırmış olduk. Şu anda insanlar ürettiklerini değerlendirebildikleri için hayvan sayılarını artırmaya, daha fazla üretim yapmaya teşvik edilmiş oldu. Bu alanda bu tesisin çok önemli katkısının olduğunu söyleyebilirim." dedi.

Süt üreticisi Alibey Yavuz da tesisin yapılmasından dolayı çok memnun olduklarını kaydederek, "Kayı köyü merkezi bir yer, etrafında 15 tane köy var. Oraların sütleri bu tesise geliyor. Köyde bizler için süt parası güzel bir geçim kaynağı oldu. Benim şu anda 15 tane hayvanım var ama ben bunu 30 yapmak isterim çünkü biz şu anda para kazanıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Kastamonu, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kastamonu'da Süt Toplama Merkezi Açıldı, Üretici Gelirleri Artacak - Son Dakika

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