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Kastamonu'da, Taşköprü sarımsağı tarla günü etkinliği gerçekleştirildi.

Vali Meftun Dallı ile AK Parti Kastamonu Milletvekilleri Fatma Serap Ekmekci ve Halil Uluay, Taşköprü ilçesinde sarımsak tarlasında çiftçileri ziyaret etti, kadınlarla hasat yaptı.

Dallı, sarımsağın Kastamonu'nun en kıymetli, tescilli ürünlerinden biri olduğunu söyledi.

Kastamonu'nun çok kaliteli sarımsağa sahip olduğunu vurgulayan Dallı, "Dünyanın en iyi sarımsağı olduğunu ben demiyorum, gurmeler söylüyor. Lüks otellerde en çok aranan ve insanların en çok sevdiği sarımsak." dedi.

Türkiye'de 120 bin dekar alanda sarımsak üretildiğini, bunun 27 bin dekarının Kastamonu'da, 23 bin dekarının da Taşköprü'de olduğunu anlatan Dallı, "Dekarda 800 ile 1200 kilo civarında ürün alınıyor. Soğuk hava deposu eksik. Taşköprülü hemşehrilerimiz ve birliğimiz vasıtasıyla Tarım ve Orman Bakanlığımızın desteğiyle soğuk hava deposu yapılırsa sarımsak, daha uzun süre satışa sunulabilir." diye konuştu.

Ekmekci ise kadınların sarımsakta büyük emeği olduğuna işaret ederek, "Beyaz altınlar gün yüzüne çıkıyor. Burada unutulmaması gereken en önemli şey, bu işin dikiminden hasadına kadar baştan sona kadın emeği. Bunun için kendilerine teşekkür etmek istiyorum." ifadesini kullandı.

Uluay??????? da Taşköprü sarımsağının diş renginin pembemsi olduğuna dikkati çekerek, "Sarımsağı açtığımızda çıkan sıvı, dünyada tespit edilmiş en iyi antioksidandır. Vatandaşlarımıza manavlardan sarımsak alırken bu özellikleri aramalarını tavsiye ediyorum." dedi.

Taşköprü Sarımsak Üreticileri Birliği Başkanı Abdullah Eligüzeloğlu ise Taşköprü sarımsağının mart ayında dikilip temmuz ayında hasat edildiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Doğal koşullarda 10 ay muhafaza edilir. Raf ömrü en uzun olan sarımsaktır. Mayıs ve haziran ayında piyasada Taşköprü sarımsağı bulunmaz. Bu yıl yine bereketli bir hasat bekliyoruz. Bizim sarımsağımız, kalitesi ile ön plana çıkıyor. Bu sene 25 bin ton civarında sarımsak beklentimiz var. Şu anda en iyisi 120-130 lira civarında, en küçüğü de 40 lira civarında gözüküyor ama bu fiyat değişebilir."