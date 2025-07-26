Kastamonu'da devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, K.A. idaresindeki 57 AAF 866 plakalı hafif ticari araç, Kastamonu- Abana kara yolunun 45. kilometresinde devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan H.A. ve N.A. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Kastamonu'da Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
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