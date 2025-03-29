Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.
Celal T. (45) idaresindeki 34 GNJ 12 plakalı otomobil, Devrekani- Çatalzeytin kara yolu Hacıhasan mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Emine Müge T. (40), A.B.T. (16), M.E.T (14) ve M. B.T. (15) yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Kastamonu'da Trafik Kazası: 5 Yaralı - Son Dakika
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