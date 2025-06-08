Kastamonu'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

A.Ç. yönetimindeki 67 NS 033 plakalı otomobil, Sanayi Sitesi mevkisinde B.Ç. idaresindeki 34 UJ 9729 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada sürücüler A.Ç. ve B.Ç. ile M.Ç. (68), E.Y.Ç. (14) ve E.K.G. (23) yaralandı.

Yaralılar, bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.